تاريخ الاستهلاك وتجميد اللحوم... خرافات عن سلامة الأغذية

نتداول في حياتنا اليومية العديد من الأشياء والمقولات التي تتعلق بالغذاء والأطعمة، بعضها تعتبر خاطئة إلا أننا بحكم تناولها والعمل بها باتت شبه حقيقة.

تتعدد هذه المقولات التي باتت جزء من حياتنا اليومية التي نتعامل فيها مع الأطعمة، ونشر موقع stayathomemum الأسترالي، عددا من الحقائق التي وجب الوقوف على حقيقتها.

1-لايمكن إعادة تجميد اللحوم المذاب عنها الثلج

تعتبر إحدى المعتقدات المتداولة بشكل كبير، وتقول إنه يجب استخدام اللحم الذي يذاب عنه الثلج، وإذا لم يتم استخدامه يجب رميه.

ولكن في الحقيقة يمكن إعادة تجميد اللحوم التي أذيب عنها الثلج في الثلاجة، مثل اللحم البقري أو الدجاج، لاستخدامها في وقت لاحق.

لكنه لن يكون طريا بنفس القدر، مما يجعله مناسبا للطهو في الأوعية المقاومة للحرارة أو مناسبا للوجبات التي تُطبخ على نار هادئة.

2-تبريد الطعام الساخن قبل وضعه في البراد

في الحقيقة إن ترك الطعام لمدة طويلة خارج الثلاجة يضر به، حيث يشجع على نمو البكتيريا ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

لذلك يفضل نقله إلى الثلاجة عندما تتوقف الأبخرة عن التصاعد من الطعام قبل وضعه في الثلاجة.

3-رائحة الطعام وسيلة لمعرفة سلامته

حيث تعتبر من الطرق الأكثر تداولا لمعرفة مدى طزاجة الطعام من عدمه، ففي حال كان هناك رائحة سيئة فالطعام فاسد.

في الحقيقة اتضح على أن اختبار الرائحة يعد وسيلة سيئة لتقييم ما إذا كان الطعام صالحا للأكل أم لا. لأنه بالرغم من أن بعض أنواع البكتيريا المسببة للفساد والعفن والخمائر يمكن أن تضيف رائحة كريهة للأطعمة، يمكن للبكتيريا الأخرى المسببة للأمراض أن تنمو في الطعام دون تغيير رائحة أو مظهر الطعام.

4-بعد تاريخ الاستهلاك لايمكنك تناول الطعام

يوجد فارق مابين تاريخ "الاستهلاك" وتاريخ "انتهاء الصلاحية".

يعتبر تاريخ "انتهاء الصلاحية" هو التاريخ الذي تصبح بعده الأطعمة غير آمنة للأكل ويلزم بتناول الطعام في تلك المدة أو التخلص منها.

أما "تاريخ الاستهلاك" فهو ببساطة طريقة الشركة المصنعة للقول بأن المنتج قد لا يكون بنفس الجودة بعد هذا التاريخ، ولكن لا يزال الطعام آمنا لتناوله، ما دام لم يفسد أو تسوء حالته.

5-يجب غسل اللحم قبل طهيه

يعتقد الكيرون بأنه من الضروري غسل اللحوم قبل طهيها واستخدامها.

والحقيقة بأنها تعتبر فكرة سيئة أن تغسل كل من اللحوم والدواجن قبل عملية الطهي، فقد ينشر رذاذ الماء المتبقي من عملية الغسيل بكتيريا ربما يصعب التخلص منها حول مطبخك، أو على الأطعمة الأخرى التي لن يجري طهيها.