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19:18 25 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    العلماء يحذرون من شرب القهوة والشاي على متن الطائرة

    شرب 4 أكواب من القهوة يساعد على خفض الوزن

    © CC0 / pixabay
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    توصلت دراسة جديدة إلى اكتشاف مفاده أن شرب 4 أكواب من القهوة يوميا يمكن أن يقلل كمية الدهون، عكس ما كان شائعا في وقت سابق.

    ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الدراسة التي أجريت على الفئران، بينت أن مادة الكافيين تمنع الجسم من إنتاج كميات كبيرة من الدهون في الدم.

    وقدم باحثون من جامعة "إلينوي"  مادة الكافيين بمقدار 4 أكواب من القهوة، وبعد تناول الفئران وجبات غنية بالكربوهيدرات والدهون والسكر لمدة أربعة أسابيع، وجد الباحثون أنها اكتسبت وزنا أقل بنسبة 16 % من الفئران، التي لم تتناول مادة الكافيين وبنت الدهون في الجسم بنسبة 22%.  

    وقال معد الدراسة الدكتور إلفيرا غونزاليس دي ميجيا،"بالنظر إلى النتائج، يمكن اعتبار شاي mate والكافيين من العوامل المضادة للسمنة"، مضيفا أن استهلاك الكافيين من الشاي أو من مصادر أخرى يخفف من التأثير السلبي للنظام الغذائي الغني بالدهون والعالي السكريات.

    كوب من القهوة على متن طائرة
    © Depositphotos / IgorVetushko
    دراسة تكشف أن كثرة شرب القهوة تعزز صحة الأمعاء‎
    وأوضح أنهم سيطبقون نتائج هذا البحث على البشر لفهم أدوار الشاي والكافيين كاستراتيجيات محتملة للوقاية من زيادة الوزن والسمنة، وكذلك الاضطرابات المرتبطة بهذه الحالات.

    وأعطى الباحثون الفئران شاي "مات"، وهو مشروب ساخن عشبي مشهور في أمريكا اللاتينية ومليء بالكيماويات النباتية والفلافونويد والأحماض الأمينية.

    وأعطيت الحيوانات أيضا الكافيين الصناعي والكافيين المستخرج من القهوة لمقارنة الآثار، ووجدوا أنه بغض النظر عن مصدره، فإن الكافيين قلل من تراكم الدهون في الخلايا الدهنية بنسبة تتراوح بين 20 و 41%.

    انظر أيضا:

    دراسة تكشف أن كثرة شرب القهوة تعزز صحة الأمعاء‎
    العلماء يحذرون من شرب القهوة والشاي على متن الطائرة
    الكلمات الدلالية:
    نقص الوزن, دراسة, الدهون, الكافيين, القهوة
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