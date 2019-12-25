لتجميد بويضاتها... امرأة تلجأ إلى القضاء

رفعت امرأة صينية شكوة إلى القضاء احتجاجا على قانون يحظر على النساء غير المتزوجات تجميد بويضاتهن، في سابقة هي الأولى من نوعها في هذا البلد.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن الشابة تيريزا شو البالغة 31 عاما، أكدت اليوم الأربعاء، أن محكمة في بكين قبلت شكواها الإثنين الماضي بعد إجراءات دامت ستة أشهر.

وأضافت الصحيفة أن الجلسة المغلقة في المحكمة دامت حوالي ساعة، وفق ما جاء على الموقع الرسمي لمحكمة حي شاويانغ الشعبية في العاصمة بكين، فيما لم يحدد أي تاريخ لصدور الحكم.

وأكدت شو أنها لجأت إلى القضاء بعدما رفض مستشفى تجميد بيوضها، ناصحا إياها ”بالزواج وإنجاب طفل“، مشيرة إلى أن ”العيادات ترفض النساء العازبات بسبب قوانين جائرة“.

وأضافت المرأة الثلاثينية التي تعمل على حسابها لوسائل تواصل اجتماعي "ثمة طلب هائل من شابات في الصين، سواء كن عازبات أو متزوجات، لتجميد بويضاتهن، لأن ذلك يسمح بتأخير موعد إنجاب طفل"، مضيفة أن "الكثير من النساء في الثلاثينات يخضعن لضغوط هائلة للزواج والإنجاب".

يذكر أن القانون الصيني يمنع على العازبات تجميد بويضاتهن، إلا إذا كن يعانين من مشكلة صحية خطرة، ولا يمكنهن الاستفادة من تقنيات المساعدة على الحمل، ولا سيما التلقيح في الأنبوب أو مصاريف الحيوان المنوي.