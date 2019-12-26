رجل مغامر يقطع 3 كيلومترات معلقا بمقدمة سيارة... فيديو

تم اتهام رجل أسترالي بجرائم متعددة بما في فيها الإهمال أثناء القيادة، بعد أن قاد سيارته لأكثر من ثلاثة كيلومترات في شوارع سيدني معلقا رجلا آخر في قضبان الحماية الأمامية للسيارة.

وتم تصوير الحادث بواسطة سائق آخر، ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتقبل المغردون تبرير السائق بأنهم كانو يمرحون في ظهيرة يوم عيد الميلاد، بحسب ما ذكر موقع "smh" الأمريكي.

قالت الشرطة إن سائق إحدى السيارات وكانت "تويوتا كامري"، والبالغ من العمر37 عاما، خرج من سيارته واقترب من السيارة الأخرى وهي سيارة "تويوتا لاندكروزر"، وأمسك بقضبان الحماية الأمامية قبل انطلاق السيارة.

وقالت الشرطة "إن الرجل بقي معلقا ثلاثة كيلومترات تقريبا وهو متشبث بالسيارة، ولم يفلت حتى توقفت السيارة على قارعة الطريق".