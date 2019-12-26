لأول مرة منذ سنوات... اليابان تعدم أجنبيا

أعدمت اليابان صينيا، أدين بقتل أسرة من أربعة أفراد، في أول حكم إعدام تنفذه في أجنبي، منذ بدء الكشف عن تفاصيل الأحكام المنفذة في 2007.

ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، ذكرت وسائل إعلام صينية أن المواطن وي وي صاحب الـ40 عاما، ارتكب الجريمة في منتصف عام 2003 مع شريكين آخرين، وهما أيضا من الصين.

وفر الشريكان إلى الصين واعتقلا هناك، ليعدم واحد منهما في الصين عام 2005، وحكم على الآخر بالسجن مدى الحياة.

وتعتبر اليابان واحدة من دولتين فقط في مجموعة السبع، التي تبقي على عقوبة الإعدام إلى جانب الولايات المتحدة.

وقبل عام 2007 لم يكن يتم الكشف عن هوية الذين نفذت فيهم عقوبة الإعدام.