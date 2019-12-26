قتل تمساح "نادر" فتك بيد حارسته

أعلن مدير حديقة حيوان في مدينة زيوريخ السويسرية، قتل تمساح بعدما أطبق بفكيه على يد حارسة في الحديقة.

ووفقا لما نقلته قناة "9News"، وقع الحادث بينما كانت الحارسة تحاول تنظيف حظيرة التمساح.

وأطبق التمساح الفلبيني على يد الحارسة، ولم يتركها لعدة دقائق.

وقال مدير الحديقة أليكس رويبيل، إن الحديقة قررت قتل الحيوان، الذي كان يبلغ طوله 1.5 متر ويزن 15 كيلوغراما، من أجل إنقاذ الحارسة.

ولا تزال الحارسة تتلقى العلاج في المستشفى.

يذكر أن التمساح الفلبيني من الأنواع النادرة، ولم يتبق منه سوى 250 تمساحا في البرية.