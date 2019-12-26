شاهد... حارس أمن يختطف طفلا عمره عامان من متجر

وثقت كاميرات أحد المتاجر، قيام حارس أمن باختطاف طفل يبلغ من العمر عامين، أثناء انشغال جدته لثوان.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة، حارس الأمن وهو ينتزع الفتى من عربة التسوق الخاصة بأحد متاجر جنوب أفريقيا.

وفور إدراك الجدة للأمر، هرعت إلى الخارج وواجهت المختطف وانتزعت الطفل منه.

وأبلغت الجدة إدارة المتجر التي اتصلت بالشرطة، ليتم اتهام حارس الأمن بالاختطاف، كما أوضحت الشرطة أن دوافعه "غير واضحة".