سمكة أبو سيف غاضبة تحاول طعن سائح... فيديو مروع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مروع لسمكة أبو سيف غاضبة تقوم بمهاجمة سائح، أثناء ممارسة الغوص في تايلاند.

وتدخل صيادون وقاموا بجذب السمكة بخيط الصيد، لإنقاذ السائح.

وظلت السمكة تدور حول السائح الذي بدا عليه الخوف وهو يحاول إبعادها، لتعود من أجل مهاجمته مجددا.

وأوضح أحد الصيادين، أن السمكة علقت في أحد خيوط الصيد، ما أثار غضبها وظلت تحاول تمزيق الخيط وتحرير نفسها، وعند فشلها ثار غضبها وهاجمت السائح.

يذكر أن صيادا في هاواي لقى حتفه عام 2015، عندما ضربته سمكة من نوع أبو سيف في صدره بفكها العلوي.

يذكر أن سمكة أبو سيف، تعيش في المحيطات ويصل طولها إلى نحو مترين وتزن ما يقرب من 115 كيلوغراما.