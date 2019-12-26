بعد أن فاجأ الجماهير بشخصيته الحقيقية... شقيق ابن سلمان في بروفة مع المطربة أنغام... فيديو

نشر حساب "روتانا ميوزك" مقطع فيديو للملحن ياسر بو علي (نايف بن سلمان)، والفنانة المصرية أنغام، خلال إحدى البروفات قبل حفلها الغنائي الضخم .

وظهر في المقطع الأمير نايف بن سلمان وهو يستمع إلى أنغام وهي تشدو بإحدى أغانيه.

ومن المقرر أن يقام حفل غنائي ضخم مخصص للملحن ياسر بوعلي، الذي فاجأ الجمهور بالكشف عن شخصيته الحقيقية، وهو الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز.

ويقام الحفل يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول، ويشارك فيه مجموعة من أبرز نجوم الطرب في السعودية والخليج والوطن العربي على مسرح محمد عبده في البوليفارد، ضمن فعاليات "موسم الرياض".