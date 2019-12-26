مطرب أمريكي شهير يقف أعلى سيارته ويلقي الأموال على الفقراء... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمغني الراب الأمريكي بلوفيس، وهو يلقي الأموال على قاطني أحد الأحياء الفقيرة بولاية لوس أنغلوس الأمريكية.

ويظهر بلوفيس في الفيديو هو يقف أعلى سيارته، ويلقي الأموال على الناس الذين التفوا حول مركبته وتسابقوا للحصول على الأموال.

The season of giving 💰 pic.twitter.com/paGrYB6WKo — blueface (@bluefacebleedem) December 23, 2019

وأوضح مغني الراب الشهير، أنه أقدم على هذا الأمر كنوع من "رد الجميل للفقراء والمحتاجين".