هدايا بوزن 37 كغ تلقتها فتاة من بيل غيتس في السيكريت سانتا

انضم بيل غيتس، أحد مؤسسي شركة Microsoft، إلى لعبة "سيكريت سانتا" التي تنظمها بوابة "ريديت"، وقدم هدايا تزن 37 كغ.

وقالت الفتاة: "دائما ما كنت أفكر كم هو من الجميل أن تسقط الهدايا أمام شخص ما ، لكنني لم أتوقع أن يحدث هذا لي".

أفاد موقع "NEWS.ru" الروسي أن الملياردير غيتس قام بإرسال هدايا إلى الولايات المتحدة وتقديمها لفتاة أمريكية تدعى ميشيغان شيلبي، تبلغ من العمر 33 عامًا، وكان وزن الهدايا الإجمالي نحو 37 كغ.

ويدرس جيتس وفريقه اهتمامات مستخدمي الموقع واختيار العروض المقدمة منهم بجدية.

Raise your hand if matching with Bill Gates for #RedditGifts Secret Santa is a life goal. 🙋‍♀️Just when she needed it most, one lucky giftee (u/szor) struck Secret Santa gold & was blessed with the Christmas of a lifetime. Well done, @BillGates. https://t.co/pZelK3ao9v pic.twitter.com/RY4DrKHU6g — Reddit (@reddit) December 21, 2019

وكانت شيلبي قد أبرزت اهتمامها برواية "The Great Gatsby" للكاتب فرانسيس سكوت فيتزجيرالد، فتلقت مخطوطة لهذه التحفة الأدبية كهدية، بالإضافة إلى ذلك ، قام جيتس بالتبرع لجمعية أمريكية بمبلغ من المال احياءاً لذكرى والدة الفتاة.

وكان أيضاً من بين الهدايا مجموعات "Lego" المرتبطة بـ "حرب النجوم" و"هاري بوتر".