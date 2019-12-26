بسبب صورة مخيفة... أمن مطار يجبر طفل على خلع قميصه

أجبرت سلطات أمن مطار في جنوب أفريقيا، طفلا في العاشرة من عمره على تغيير قميصه قبل أن يستقل الطائرة.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية، كان الطفل ستيفي لوكاس عائدا من جنوب أفريقيا إلى نيوزيلندا، قبل أن يتم إخباره في مطار جوهانسبرغ أن قميصه "يخالف السياسة الأمنية".

وقال والدا لوكاس، إنه يرتدي قميصا مطبوعا عليه صورة ثعبان ضخم.

Boy, 10, told to change t-shirt to avoid causing 'anxiety' for plane passengershttps://t.co/Atai2xM4GD pic.twitter.com/WCeCo8InjA — Daily Mirror (@DailyMirror) December 26, 2019

وتابعا "خيرنا موظفو الأمن بين تغيير القميص أو عدم صعود الطائرة، حتى لا يتسبب في إثارة فزع وقلق الركاب الآخرين".

واضطر الطفل إلى الخضوع لسياسة المطار.

وأوضحت إدارة المطار في بيان "إن ضباط الأمن لهم الحق في تحديد ما إذا كان أي شيء يمكن أن يسبب أذى أو قلقا للركاب على متن الطائرة".

يذكر أن أغلب شركات الطيران لا تسمح بارتداء الركاب لملابس تحتوي على شعارات تعتبر مسيئة أو قذرة أو ممزقة.