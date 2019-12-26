تسجيل
18:06 26 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    دراسة علمية تثبت أن الحليب ينقذ من الموت

    تسعة أسباب تجعلك تقلع عن شرب الحليب

    © CC0 / pixabay
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/103533/88/1035338842.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/201912261043875407-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AC%D8%B9%D9%84%D9%83-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A8/

    تتحدث معظم الدراسات عن فوائد الحليب ومنتجات الألبان الصحية لنمو الجسم، إلا أنه في الآونة الأخيرة ظهرت بعض المنصات تنذر بضرورة التوقف عن شرب الحليب.

    نشرت صحيفة "برايت سايد" الطبية، أهم هذه الأعراض، إذ أشارت إلى أن شرب الحليب يجعل الجسم يشعر بالنعاس، بالإضافة إلى إرهاق الجسم نظرا لصعوبة هضمه ويجهد الجسم وينهكه لمحاولة إنتاج المزيد من الطاقة لتكسيره.

    ومن أهم الأعراض والأسباب، التي تدفع إلى التوقف عن شرب الحليب تشير الصحيفة.

    ظهور حبوب البشرة

    أكدت دراسات علمية وطبية احتواء الحليب الخالي من الدسم على مركبات تزيد من ظهور حب الشباب بين المراهقين والشباب، بالإضافة لتأثيره الضار على هرمونات الجسم مثل الأنسولين وIGF-1 والتي تُسبب تداعيات سلبية على صحة الأفراد.

    مشاكل الهضم

    تشير الدراسات والإحصائيات الحديثة إلى أن  65-70 ٪ من سكان العالم يعانون من عدم إمكانية هضم اللاكتوز والذي يترتب عليه أعراض مزعجة أخرى مثل: الانتفاخ والغثيان والغازات والإسهال، لذلك إذا ظهرت لديك تلك المشكلة، توقف عن شرب الحليب تماما.

     الحساسية وأمراض جلدية أخرى

    بسبب الأعراض المبكرة المشابهة مثل الإمساك والإسهال والمغص ، يمكن أن تخلط حساسية الحليب مع عدم تحمل اللاكتوز. في حين أن 5٪ من الأطفال لديهم حساسية من الحليب ، يمكن أيضًا تطويره لاحقًا خلال مرحلة البلوغ. الأكزيما قد تندلع أيضًا بسبب الألبان. حاول إزالة منتجات الألبان من نظامك الغذائي ومعرفة ما إذا كانت حالتك تتحسن.

    آلام جسدية

    دراسة علمية تثبت أن الحليب ينقذ من الموت
    © CC0 / pixabay
    دراسة تكشف اعتقادا خاطئا عن شرب الحليب
    يعتبر اللبن من المشروبات شديدة الحموضة التي توثر على المفاصل والعضلات وتصيبها بالالتهابات، وعليه إذا كنت من ممارسي الرياضة ووجدت آلاما شديدة في العضلات دون أي سبب عليك التوقف عن استهلاك الألبان.

    ضعف الذاكرة

    ويتمثل ذلك العرض بالشعور بصعوبة في الذاكرة وعدم القدرة على التركيز والشعور بأن المخ في حالة توقف، هذا الأمر الذي يطلق عليه الذاكرة الضبابية، وذلك يتسبب فيه الاستهلاك المفرط لمنتجات الألبان وارتفاع معدل الكازين بها، وأكدت دراسات حديثة أن تقليل شرب الحليب يساعد أيضا على علاج الاكتئاب.

    تمزق وكسر العظام

    يعتبر الكالسيوم عنصرا أساسيا لنمو وصحة العظام، ولكن بسبب نسبة الأحماض المرتفعة التي يحتوي عليها فإنه يؤثر على صحة العظام ويجعلها قابلة للتمزق والكسر بسهولة، وأكدت دراسات أن النساء اللاتي يشربن 3 أكواب أو أكثر من الحليب معرضات بشكل كبير لكسور العظام.

    ارتفاع معدل الكولسترول

    حليب
    © Sputnik . Alexei Bushkin
    خبراء يؤكدون خطورة شرب الحليب عند الإصابة بنزلات البرد
    يأتي الكولسترول في مجرى الدم من النظام الغذائي، ووفقًا لتقارير وزارة الزراعة بالولايات المتحدة، فإن 100 غرام من اللبن وخاصة اللبن البقري تحتوي على 10 غرامات من الكولسترول، ما يجعل استهلاك كميات كبيرة من الحليب خطرا كبيرا على الصحة.

    مقاومة الجسم للأدوية وعدم التعافي بسرعة

    على الرغم من أنه لا يجب إلقاء اللوم على الحليب نفسه هنا ، فقد أظهرت دراسة أن المضادات الحيوية التي تُعطى للأبقار قد تؤثر على صحتك بشكل غير مباشر. من ناحية ، يعد الدواء حيويًا لصحة الحيوانات ، لكنه من ناحية أخرى يتسبب في تطور بكتيريا مقاومة للميكروبات. في حين أن البروبيوتيك صديق لنا ، فإن هذه البكتيريا هي عكس ذلك تمامًا. للتغلب على المرض بشكل أسرع ، قد ترغب في التفكير في استهلاك منتجات الألبان.

    انظر أيضا:

    دراسة تكشف اعتقادا خاطئا عن شرب الحليب
    بدلا من الحليب… رضيعة تشرب 1.5 لتر من القهوة يوميا (فيديو)
    الكلمات الدلالية:
    خطورة, أعراض, توقف, شرب, الحليب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أطفال يشاهدون كسوف الشمس الحلقي النادر في أحمد آباد، الهند 26 ديسمبر 2019
    دول عربية تشهد الكسوف الشمسي الأخير لعام 2019
    دمشق ترفع دعوى قضائية ضد واشنطن...والفائدة؟
    دمشق ترفع دعوى قضائية ضد واشنطن... ما الفائدة؟
    إنفوجرافيك - الإنفاق العسكري لدول الناتو
    الإنفاق العسكري لدول "الناتو"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك