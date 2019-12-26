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18:06 26 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    بسبب عارض صحي مفاجئ... فجر السعيد تعتذر عن تقديم حلقة من برنامجها التلفزيوني

    © Photo / Facebook/ Fajer Alsaeed
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    اعتذرت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، عن عدم تقديم حلقة الأسبوع الحالي من برنامجها التلفزيوني "هنا الكويت"، وذلك بعد سقوطها على رأسها داخل استديو التصوير.

    وقالت السعيد، أمس الأربعاء، عبر حسابها على موقع "تويتر"، إنها وقعت على رأسها خلال تصوير حلقة سابقة من البرنامج، ومن يومها وهي تشعر بالدوار وعدم التوازن، وقدمت اعتذارها للمشاهدين لعدم تمكنها من الظهور على الشاشة.

    وغردت فجر السعيد: "أول يوم عدت فيه لبرنامج هنا الكويت وفقرة على مسؤوليتي طحت في الأستوديو طيحة قوية على الرأس وبعد يومين من الطيحة بديت أحس في عدم التوازن والدوخة اذا وقفت او لفيت يمين او يسار..ولا زالت مستمرة للأسف لذلك اعتذرت عن الظهور التلفزيوني هذا الأسبوع، وبإذن الله سأعود الأحد المقبل".

    وكانت فجر السعيد عادت إلى الكويت قبل نحو أسبوعين، بعد رحلة علاج طويلة في فرنسا.

    وكشفت تقارير صحفية عديدة، في شهر يوليو/تموز، أن فجر السعيد، تم نقلها في المستشفى في حالة صحية حرجة.

    © Photo / Facebook/ Fajer Alsaeed
    عبر مقطعي فيديو... الكشف عن حالة فجر السعيد الصحية عقب إصابتها بالشلل
    وأشار موقع "إرم نيوز" وقتهاـ إلى أن فجر السعيد، أصيبت بنزيف حاد، خلال إجرائها عملية جراحية، أدت إلى توقف قلبها، ودخولها إلى غرفة العناية المركزة.

    وقال المغرد الكويتي، دسمان، عبر تويتر: "الآن فجر السعيد تعرضت لنزيف حاد مع توقف بالقلب، وإعادة تشغيله نتيجة لإجراء عملية في مستشفى طيبة".

    كما قال موقع "سيدتي" إن عائلة الاعلامية الكويتية فجر السعيد أكدت أن الوضع الصحي الخاص بها "حرج للغاية".

    وأمر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، في الأول من شهر أغسطس/آب، بإرسال فجر السعيد إلى فرنسا للعلاج.

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