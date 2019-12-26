تامر حسني يرد على حقيقة سرقته لـ"الفلوس"... فيديو

رد الفنان المصري، تامر حسني، على المشككين في أن فكرة أحدث أفلامه السينمائية أصلية، وغير مستوحاة عن فيلم أجنبي.

وأكد المطرب والممثل المصري الشهير، على هامش حضوره العرض للفيلم، الثلاثاء، أن فيلمه الجديد "الفلوس" غير مقتبس، وأضاف: "الفيلم فيلمي، أنا اللي كاتب قصته، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وظللنا أعوام نعمل عليه"، بحسب تصريحاته لبرنامج "عرب وود"، المذاع على فضائية "روتانا سينما".

تامر حسني يرد على أن قصة فيلم "الفلوس" مأخوذه من فيلم أجنبي



ترقبوا التقرير كاملًا الليلة على #عرب_وود@tamerhosny pic.twitter.com/9WqrAoMBOW — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) December 25, 2019

وتدور أحداث فيلم "الفلوس"، حول حول نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

والفيلم من بطولة تامر حسني وزينة وخالد الصاوي ومحمد سلام وعائشة بن أحمد.

يشار إلى أن آخر أفلام تامر حسني كان "البدلة"، الذي عرض العام الماضي 2018، ويشاركه بطولته، أكرم حسني وأمينة خليل، وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وهو من إخراج محمد جمال العدل، وهو أول فيلم عربي يعرض في دور العرض السينمائية في المملكة العربية السعودية، منذ السماح بعودة السينما في المملكة.

ويأتي طرح فيلم "الفلوس"، بعد فترة من نشر موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية لتوضيح حول حقيقة منحها إياه لقب "الفنان الأكثر تأثيرا وإلهاما في العالم"، وتؤكد في المقابل أنها لا تقيس الإنجازات التي لا تتبع معايير واضحة، فضلا عن امتلاكها معايير صارمة تشترك جميعها في محددات واضحة، أهمها: أن يكون الإنجاز قابل للقياس، وأن يكون قابل للكسر، وأن يكون ذو معايير واضحة محددة، وأن يكون قابلاً للتقييم والتحقق من صحته".