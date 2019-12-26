سيتم طرحه في العام الجديد... الإعلان عن تفاصيل هاتف "إل جي" المنتظر

تعرض شركة "إل جي" للإلكترونيات هاتفها الذكي الجديد، في المؤتمر العالمي للهواتف "MWC" المقرر عقده في فبراير/ شباط من العام المقبل 2020.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، عن مصادر لها، أن الهاتف الجديد سيكون مزدوج الشاشة القائم على تقنية "5G".

وتشكف االشركة النقاب عن هاتف "في 60 تينك" (V60 ThinQ) في المؤتمر العالمي للهاتف 2020 ببرشلونا الذي يعمل في شبكة الاتصال لاسلكية فائقة الشرعة.

وأضافت المصادر أن "شركة إل جي للإلكترونيات، تعتزم عرض هاتف "في 60 تينك" كأول هاتف للعام القادم لتوسيع مكانتها في سوق تقنية 5G.

وأشارت "يونهاب" إلى أن مصادر في القطاع الصناعي ذكرت أنه "يتوقع زيادة الطلب على الشحنات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان".

ومن المقرر أن يُزود الهاتف الذكي الجديد بهيكل قابل للطي مطور، وتم تطبيق تقنية "التوقف الحر" على النسخة السابقة، والتي تم تصميمها لإضافة القدرة على التوقف مع الاستمرار على الشاشة الثانية في أي موقف.