رجل يمسك أفعى كوبرا ضخمة في مستودع للحبوب... فيديو

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من الشبان يحاولون إمساك أفعى الكوبرا الملكة أمام عدساسات الكاميرات.

وتفاجأ الشبان بحجم وطول الأفعى، فتراجع الجميع باستثناء رجل كان من الواضح أنه ذو خبرة في ترويض الأفاعي، فأمسكها بحذر ووضعها في وعاء بلاستيكي.

وقال المصور أن الواقعة وقعت في مدينة "أوديشا" الهندية، وأوضح أن انتشار أفاعي الكوبرا في المدينة يتزايد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.