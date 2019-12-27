وفاة طفلة على متن طائرة أمريكية بعد إقلاعها... صور وفيديو

تسببت حالة طبية طارئة، أصابت فتاة صغيرة، بعودة طيارة أمريكية إلى المدرج بعد إقلاعها بوقت قليل من مطار لوس أنجلوس الأمريكي.

وبحسب السلطات، فقد عادت طائرة شركة "دلتا" ذات الرقم 2423، والتي كانت متوجهة إلى سياتل، إلى مطار لوس أنجلوس بسبب مشكلة طبية أصابت طفلة بعمر 10 سنوات.

وتعرضت الطفلة لنوبة قلبية بعد إقلاع الطائرة بوقت قليل، وبحسب بيان إدارة الطوارئ في لوس أنجلوس فقد "استجاب المسعفون وقدموا المساعدات الطبية للطفلة القاصر وعملوا بشراسة لإنقاذ حياتها، لكن من المحزن أن كل الجهود كانت بلا جدوى وأن الطفلة كانت قد فقدت حياتها".

DEVELOPING: A child has died aboard Delta flight 2423 from LAX to Seattle after medical emergency, according to officials. Pilots had to turn plane around over Santa Barbara and land back at LAX. LAFD tried, but couldn’t revive her. Watch KOMO at 11 for the latest. #breaking pic.twitter.com/J8RaDvv0RX — Preston Phillips (@PrestonTVNews) December 27, 2019

وبحسب "سي إن إن" فقد أوضحت التحقيقات الأولية عدم وجود أي خطأ، وبحسب الضابط المسؤول عن الملف، مايك لوبيز، فقد توقفت التحقيقات في الحادث.

It’s getting BUSY here at @CVGairport. Line to check in for some Delta flights is wrapping around the main entrance— just before 5:45 am. pic.twitter.com/uHqgzNLobc — Kathryn Robinson (@Local12Kathryn) December 27, 2019

وأكدت الخطوط الجوية الأمريكية "دلتا" الحادث، وقالت إن الشركة تعمل على إعادة استيعاب العملاء الذين كانوا على متن الطائرة، بعد الحادث المؤلم.