ثورة في عالم شحن السيارات... شاهد ما يفعله روبوت "فولكس فاغن"

وكشفت الشركة، في مقطع فيديو، نشرته عبر حسابها الرسمي في موقع "يوتيوب"، عن الروبوت المتحرك المحمول الجديد، موضحة أن هذا المفهوم يمكن أن يحل محل نقاط الشحن في مواقف السيارات في المستقبل، مما يحول فعليا أي نقطة توقف للسيارات إلى نقطة شحن السيارة الكهربائية.

وأعلنت الشركة أن النظام الجديد يتكون من عنصرين رئيسيين: روبوت شحن مستقل صغير الحجم وجهاز تخزين الطاقة.

وأشارت إلى أن الروبوت يمكنه التجول تلقائيا حول موقف السيارات، ويبحث عن السيارات الكهربائية لشحنها، عند العثور على سيارة منخفضة الشحن بشكل مناسب.

ويتم تزويده بمجموعة من الماسحات الضوئية التي تعمل بالليزر والكاميرات وأجهزة الاستشعار بالموجات فوق الصوتية التي تسمح له بتجنب العوائق والسيارات والمشاة في موقف السيارات.