14 مليون جنيه إيرادات فيلم "الفلوس" في يومين

بلغت إيرادات الفيلم المصري "الفلوس"، للفنان تامر حسني، منذ عرضه يوم الأربعاء الماضي، 14 مليون جنيه مصري.

وذكرت صحيفة "الوطن" المصرية، أن دور العرض السينمائي استقبلت الفيلم، الأربعاء 25 ديسمبر/ كانون الأول، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر في موسم رأس السنة.

وبلغت إيرادات الفيلم في يومه الثاني بدور العرض مبلغا قُدر بـ 14 مليون جنيه، ليحتل المرتبة الأولى في أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية والعربية.

تم عرض الفيلم في 255 سينما على مستوى الوطن العربي من ضمنها 105 سينمات داخل مصر.

وحضر العرض الخاص لفيلم "الفلوس"، الذي أقيم الثلاثاء الماضي، عدد من نجوم الفن، على رأسهم أكرم حسني، وحلا شيحة وهنا الزاهد.

يشار إلى أن فيلم "الفلوس" قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ويشارك فيه أحمد السقا ومي عز الدين كضيفي شرف.