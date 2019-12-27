غادة عادل ترد على منتقدي ملابسها مدعين أنها لا تتناسب مع عمرها... فيديو

ردت الممثلة المصرية، غادة عادل، على منتقدي ملابسها، الذين ادعو أنها لا تتناسب مع عمرها.

وأكدت خلال لقاء إذاعي معها، أمس الخميس، أنها لا تهتم أو تفكر في عمرها، وأنها تكبر وعليها أن تتغير، مشيرة إلى أن العمر مجرد رقم.

وقالت غادة عادل (45 عاما) خلال لقاء في برنامج "أسرار النجوم"، عبر أثير إذاعة "نجوم إف إم" المصرية، إنها لا تحسب عمرها أو تغير من طريقة ملابسها وتصرفاتها لأن العمر يتقدم بها.

وأوضحت أنها كثيرا ما يقال لها إن ملابسها قد تكون غير مناسبة لها، وأن عليها أن تتغير، موضحة: "الناس يخبرونني انتي فاكرة نفسك صغيرة"، ولكنها لا تستمع لهذه الانتقادات، موضحة أنها ترى أن السنين مثل الأيام، تمر دون أن تغير في شخصيتها وروحها.

وتطرقت عادة عادل خلال اللقاء الإذاعي، عن زوجها السابق، المخرج والمنتج مجدي الهواري، وعلاقتها به بعد الانفصال، فأوضحت أن علاقتهما الحالية ممتازة، مشيرة إلى أنهما في بداية الانفصال لم يتواصل أي منهما مع الآخر، وذلك لأن الأمر بطبيعة الحال جديد عليهما، إلا أنهما حاليا تجمعهما صداقة قوية.

وقالت: "لقد استغرقنا وقتا طويلا حتى نتعامل كأصدقاء، والعشرة لا تهون على أحد".

يشار إلى أن غادة عادل، صدمت جمهورها وأصدقائها من داخل الوسط الفني العربي، في شهر أغسطس/ آب 2018، بإعلان طلاقها المفاجئ من زوجها، المنتج والمخرج المصري، مجدي الهواري، بعد زواج دام 20 عاما، وأثمر عن 5 أطفال.

يذكر أن مجدي الهواري، هو من اكتشف غادة عادل فنيا، فأخرج لها في البداية إعلانات تلفزيونية، قبل أن ينتج لها العديد من الأفلام التي صنعت اسمها، ومنها "الوتر" و"55 إسعاف" و"عيال حبيبة" و"الباشا تلميذ".