مذيعة مصرية تهاجم من تنمروا على أبنائها

❤❤❤❤❤ تعديل .. من فضلكم بمنتهي الادب والأخلاق اللي في الدنيا .. ممنوع منعا باتا التعليق علي لبس اي حد من ولادي ولا شكلهم ولا حلوين ولا وحشين ولا شبهي ولا مش شبهي ... اذا هتدعولهم ربنا يكرمكم ويبارك لكم في أولادكم ولكم بالمثل انما كل حد يدخل ينظر علي ولادى وعلي لبسهم ده مش مقبوووول ... انا حرة احط صور ولادى علي صفحتي للذكري ولتسجيل اللحظة انما مش من حق مخلوق يدخل يناقشني في شكلهم او لبسهم وبعد اذن حضراتكم اللي كاتبه او كاتب تعليق من هذا القبيل يدخل يمسحه بهدوء لان اي تعليق من هذا القبيل هعمل بلوك فورا ولكم مطلق الحرية انكم تعملوا انفولو للاكاونت بتاعي .. محدش بيستحمل علي عياله الهفوه .. وانا مش بستحمل ... ربوا عيالكم انتو بالطريقة اللي تحبوها ومالكوش دعوه بعيال حد تاني حتي لو عيال اختك ... شكررررررا ومرة تانية بشكر كل اللي بيقول كلمة محترمة واللي بيعلق تعليق لطيف واللي بيحافظ علي مشاعر الغير ...