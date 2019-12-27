مذيعة مصرية تهاجم من تنمروا على أبنائها

شنت المذيعة، دعاء فاروق، هجوما على المتابعين الذي انتقدوا ابنتها بسبب ارتدائها لسروال مقطع، وعدم ارتداء الحجاب، وكذلك الذين تنمروا على شكل أبنائها وأنهم لا يشبهونها.
وعبر منشور حاد اللهجة لها على "إنستغرام"، اليوم الجمعة، كتبت دعاء فاروق لمتابعيها: "من فضلكم بمنتهى الأدب والأخلاق الذي في الدنيا.. ممنوع منعا باتا التعليق على ملابس أي أحد من أبنائي ولا شكلهم ولا حلوين أم وحشين ولا شبهي أم ليسوا شبهي".
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❤❤❤❤❤ تعديل .. من فضلكم بمنتهي الادب والأخلاق اللي في الدنيا .. ممنوع منعا باتا التعليق علي لبس اي حد من ولادي ولا شكلهم ولا حلوين ولا وحشين ولا شبهي ولا مش شبهي ... اذا هتدعولهم ربنا يكرمكم ويبارك لكم في أولادكم ولكم بالمثل انما كل حد يدخل ينظر علي ولادى وعلي لبسهم ده مش مقبوووول ... انا حرة احط صور ولادى علي صفحتي للذكري ولتسجيل اللحظة انما مش من حق مخلوق يدخل يناقشني في شكلهم او لبسهم وبعد اذن حضراتكم اللي كاتبه او كاتب تعليق من هذا القبيل يدخل يمسحه بهدوء لان اي تعليق من هذا القبيل هعمل بلوك فورا ولكم مطلق الحرية انكم تعملوا انفولو للاكاونت بتاعي .. محدش بيستحمل علي عياله الهفوه .. وانا مش بستحمل ... ربوا عيالكم انتو بالطريقة اللي تحبوها ومالكوش دعوه بعيال حد تاني حتي لو عيال اختك ... شكررررررا ومرة تانية بشكر كل اللي بيقول كلمة محترمة واللي بيعلق تعليق لطيف واللي بيحافظ علي مشاعر الغير ...
وواصلت: "إذا هتدعولهم ربنا يكرمكم ويبارك لكم في أولادكم ولكم بالمثل، إنما كل حد يدخل ينظّر على ولادى وعلي لبسهم هذا ليس مقبوووول.. أنا حرة أنشر صور أبنائي على صفحتي للذكرى ولتسجيل اللحظة، ولكن ليس من حق مخلوق يدخل يناقشني في شكلهم أو ملابسهم، وبعد إذن حضراتكم من تكتب أو يكتب تعليقا من هذا القبيل يدخل يمسحه بهدوء، لأن أي تعليق من هذا القبيل سأعمل له "بلوك" (حظر) فورا، ولكم مطلق الحرية في أن تعملوا "Unfollow" (إلغاء متابعة) للحساب الخاص بي".
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