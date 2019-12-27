مذيعة مصرية تهاجم من تنمروا على أبنائها

لم تتحمل مذيعة مصرية، تنمر بعض متابعيها على أبنائها، عبر موقع "إنستغرام"، الذين انتقدوا مظهرهم وملابسهم.

شنت المذيعة، دعاء فاروق، هجوما على المتابعين الذي انتقدوا ابنتها بسبب ارتدائها لسروال مقطع، وعدم ارتداء الحجاب، وكذلك الذين تنمروا على شكل أبنائها وأنهم لا يشبهونها.

وعبر منشور حاد اللهجة لها على "إنستغرام"، اليوم الجمعة، كتبت دعاء فاروق لمتابعيها: "من فضلكم بمنتهى الأدب والأخلاق الذي في الدنيا.. ممنوع منعا باتا التعليق على ملابس أي أحد من أبنائي ولا شكلهم ولا حلوين أم وحشين ولا شبهي أم ليسوا شبهي".

وواصلت: "إذا هتدعولهم ربنا يكرمكم ويبارك لكم في أولادكم ولكم بالمثل، إنما كل حد يدخل ينظّر على ولادى وعلي لبسهم هذا ليس مقبوووول.. أنا حرة أنشر صور أبنائي على صفحتي للذكرى ولتسجيل اللحظة، ولكن ليس من حق مخلوق يدخل يناقشني في شكلهم أو ملابسهم، وبعد إذن حضراتكم من تكتب أو يكتب تعليقا من هذا القبيل يدخل يمسحه بهدوء، لأن أي تعليق من هذا القبيل سأعمل له "بلوك" (حظر) فورا، ولكم مطلق الحرية في أن تعملوا "Unfollow" (إلغاء متابعة) للحساب الخاص بي".