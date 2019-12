محمد رمضان يوجه رسالة إلى ملك المغرب

View this post on Instagram

جمعة مباركة 🇲🇦 كل الشكر والتقدير لصاحب الجلالة #الملك_محمد_السادس وللشعب المغربي الغالي على كرم الضيافة وحسن الإستقبال ❤️🙏🏽 #أقوى_حفلة_في_مراكش #ساحة_الفنا ٢٩/١٢/٢٠١٩ #ثقة_في_الله_نجاح