نجاة لاعب الزمالك السابق من الموت... واللاعب يعلق: "نورماندي تو"

نجا حارس مرمى نادي الزمالك المصري السابق عبد الواحد السيد، من الموت غرقا، بعد أن تعرض اليخت الذي كان على متنه للغرق بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونشر عبد الواحد السيد على حسابه الشخصي في "انستغرام" صورة اليخت وهو يغرق بسبب موجة عالية، وسوء أحوال الطقس.

وعلق نجم وحارس الزمالك السابق على الصورة، قائلا: "قدر الله وما شاء فعل... الحمد لله على السراء والضراء".

وتابع ساخرا "نورماندي تو".

وشبه الحارس غرق اليخت الخاص به، بالفيلم المصري الشهير "ابن حميدو" بطولة إسماعيل يس وأحمد رمزي وهند رستم وعبد الفتاح القصري، الذي شهد غرق المركب الذي عرف باسم "نورماندي تو".

جدير بالذكر أن نجم الزمالك السابق ظهر في الأونة الأخيرة كمحلل لمباريات الدوري المصري.