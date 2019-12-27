عارضة أزياء روسية تقول إن كريستيانو رونالدو كتب لها ولم ترد عليه... صورة

زعمت عارضة الأزياء الروسية المشهورة، فيكتوريا أودينتكوفا، أن نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو كتب لها ذات مرة رسالة على حسابها الخاص في تطبيق "إنستغرام".

قالت عارضة الأزياء الروسية المشهورة فيكتوريا أودينتكوفا خلال مقابلة في برنامج "ماكارينا" إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كتب لها رسالة على حسابها الخاص وأنها لم ترد عليه وحذفت الرسالة.

وذكرت أنها على تواصل مع النجم البرازيلي نيمار.

وتشتهر الفاتنة أودينتكوفا (المعروفة باسم فيكي) بجاذبية وشهرة كبيرة حيث يصل عدد متابعيها إلى 5 ملايين شخص.

View this post on Instagram A post shared by Виктория Одинцова (@viktoria_odintcova) on Dec 18, 2018 at 7:53am PST

وعندما سئلت في البرنامج الروسي "ماكارينا" على "يوتيوب" عما إذا كان أي شخص مشهور مثل رونالدو أبدى "إعجابًا" بإحدى مشاركاتها، أجابت: "لقد حدث ذلك ... حتى أنه (رونالدو) كتب لي. كان ذلك منذ وقت طويل. فقد كتب، "مرحبا، كيف حالك؟".