عارضة أزياء روسية تقول إن كريستيانو رونالدو كتب لها ولم ترد عليه... صورة

قالت عارضة الأزياء الروسية المشهورة فيكتوريا أودينتكوفا خلال مقابلة في برنامج "ماكارينا" إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كتب لها رسالة على حسابها الخاص وأنها لم ترد عليه وحذفت الرسالة.
وذكرت أنها على تواصل مع النجم البرازيلي نيمار.
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The World Cup is over but the feeling of happiness is still here 😌 @mavrin | @vi_odintcova
وتشتهر الفاتنة أودينتكوفا (المعروفة باسم فيكي) بجاذبية وشهرة كبيرة حيث يصل عدد متابعيها إلى 5 ملايين شخص.
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وعندما سئلت في البرنامج الروسي "ماكارينا" على "يوتيوب" عما إذا كان أي شخص مشهور مثل رونالدو أبدى "إعجابًا" بإحدى مشاركاتها، أجابت: "لقد حدث ذلك ... حتى أنه (رونالدو) كتب لي. كان ذلك منذ وقت طويل. فقد كتب، "مرحبا، كيف حالك؟".
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