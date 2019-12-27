مصر... بيان رسمي حول نقل تماثيل "طريق الكباش" إلى ميدان التحرير

أصدرت وزارة الآثار المصرية، اليوم الجمعة، بيانا حول نقل تماثيل "طريق الكباش" إلى ميدان التحرير لتزيينه.

وبحسب بيان الآثار المصرية، قال مدير عام آثار الكرنك الدكتور مصطفى الصغير، إن تماثيل أبو الهول ذات رأس الكبش التي سيتم نقلها من معبد الكرنك إلى القاهرة لتزين ميدان التحرير حول المسلة التي تم نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية، ليست من التماثيل الموجودة على جانبي طريق الكباش المعروف الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك، ولا التماثيل الموجودة أمام واجهة معبد الكرنك".

وأوضح أنه "تم اختيارها من بين تماثيل موجودة خلف واجهة المعبد (الصرح الأول) على جانبي الفناء، خلف مباني الطوب اللبن التي تركها المصري القديم أثناء أعمال بناء الصرح الأول".

وأضاف أن "الوزارة تعكف حالياً على دراسة وتوثيق هذه التماثيل بشكل كامل، والقيام بكل أعمال الصيانة والترميم اللازمة للحفاظ على هذه التماثيل".

وأشار إلى أن "هذا في إطار الخطة الشاملة لترميم ودراسة هذه التماثيل ضمن آثار معابد الكرنك وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية".

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار المصرية قد انتهت من أكثر من 90%؜ من مشروع ترميم وإحياء طريق الكباش وسوف يتم افتتاحه أمام الزائرين خلال عام 2020.