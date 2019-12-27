حسن حسني يكشف واقعة بينه وبين ملكة عربية... فيديو

كشف الممثل المصري، حسن حسني، عن واقعة مثيرة حدثت بينه وبين الملكة فريدة، زوجة الملك المصري فاروق، وكان ذلك في بداياته الفنية، قبل أن يحقق الشهرة والنجومية.

وقال حسن حسني (88 عاما) إنه كان يشارك في مسرحية اسمها "إيزيس وأوزوريس"، من بطولة سميحة أيوب وعبد الله غيث، في العاصمة الفرنسية باريس، وكانت الملكة فريدة حاضرة للعرض المسرحي وقتها، وطلبت مقابلة أبطال العمل بعد نهاية عرض المسرحية.

وتابع أن الملكة فريدة لم تكن تعلم أسماء أي من الأبطال المشاركين في المسرحية، ولكن رغما عن ذلك طلبت أن تلتقط صورة معه، دون غيره من زملائه الممثلين، بسبب إعجابها بدوره في العمل الفني، وهو ما أصابه بالذهول الشديد، وكاد أن يفقد وعيه.

جاءت تصريحات حسن حسني، ضمن فيلم وثائقي عنه يحمل اسم "القشاش"، الذي عرض في يوم تكريمه من جانب نقابة المهن التمثيلية، الأربعاء الماضي، وشاركته الصحفة الرسمية للنقابة على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة.

وأشاد حسني حسني في الفيلم بالممثل المصري أحمد حلمي، ووصفه بأنه "إنسان فنان ذكي وعبقري، ويدرك خطواته الفنية جيدا".

وشارك في احتفالية تكريم حسن حسني، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد هنيدي ومحمد سعد وصلاح عبد الله، التي أقيمت على مسرح "النهار" في العاصمة المصرية القاهرة، ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 31 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

يأتي تكريم حسن حسني من نقابة الممثلين المصريين، بعد انتشار شائعة وفاته في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، التي أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.