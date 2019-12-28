أم كلثوم تحيي حفلا في أبو ظبي وتفاعل كبير من الجمهور... فيديو

ظهرت "كوكب الشرق" الفنانة المصرية أم كلثوم في إطلالة جديدة لها عبر تقنية الهولوغرام، لتعيد إلى الأذهان ماض عريق من الفن والنغم الأصيل.

وتفاعل الجمهور بطريقة مدهشة مع ظهور مجسم الفنانة الراحلة على المسرح، والتي ألقت من خلالها مجموعة من أشهر أغانيها.

وأعاد مجسم الراحلة أم كلثوم مترافقا مع صوتها البديع بأغنية "أنت عمري" إلى أذهان الحاضرين تاريخا طويلا وسجلا عظيما تركته خلفها الفنانه، والتي بدأت مشوارها الفني بالطفولة لتصبح من أبرز مطربي القرن العشرين، وتفارق جمهورها في الثالث من فبراير/شباط عام 1976.

وتعتبر تقنية هيلوغرام من التقنيات الحديثة والتي تستخدم أشعة الليزر المتعدد الأطياف لرسم مجسمات ثلاثية الأبعاد في الفراغ، مايعطي صورة تشبه الحقيقية إلى حد كبير.

وبدأت العديد من المؤسسات التعليمية والإعلامية استخدام هذه التقنية للتروج أو لتوضيح الصور وإعطاء مظهر مقارب للحقيقة في مختلف أشكال المجسمات.