دراسة: "غذاء مجاني" يسرع نمو سرطان الثدي

كشفت دراسة حديثة، أن الأنظمة الغذائية عالية الدهون، قادرة على تسريع نمو سرطان الثدي.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، قال باحثون إن الخلايا السرطانية تمتص الدهون من الدم.

وأشار فريق البحث من جامعة "نيو هامبشاير" الأمريكية، إلى أن خلايا سرطان الثدي قادرة على التهام كميات كبيرة من الدهون الموجودة في مجرى الدم.

وقال ويليام كينلاو، الباحث وأستاذ الطب الفخري: "الآلية التي أوضحناها توفر صلة مباشرة بين الدهون الغذائية وبيولوجيا الورم. ويوضح كشفنا الجديد أن خلايا سرطان الثدي يمكن أن تبتلع كميات كبيرة من الدهون المشكّلة من الدم، في ظاهرة تسمى بالتسمم الذاتي للبروتينات الدهنية".

وأضاف كينلاو "يؤدي الامتصاص لإعادة برمجة التمثيل الغذائي للخلايا للاستفادة من هذا الغذاء المجاني".

وأتم كينلاو "هذا ما يكشف لنا وجود صلة مباشرة بين بيولوجيا الدهون الغذائية وبيولوجيا الخلايا السرطانية".