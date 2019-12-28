مرض يقتل 100 ألف مواطن إيراني كل عام

وقال وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، خلال كلمته في المؤتمر أن حوالي 100 ألف مواطن إيراني يموتون بسبب ارتفاع ضغط الدم.
وبحسب الوزير فإن نسبة الوفيات المرتفعة بسبب ضغط الدم هي من أصل متوسط معدل الوفيات السنوي والبالغ 380 ألف وفاة كل عام.
وزیر بهداشت: سالانه حدود ۱۰۰ هزار نفر در کشور به علت ابتلا به فشار خون بالا جان خود را از دست میدهند— چهار فصل (@FourCzen) December 28, 2019
✍️ چقدر زیاد!!! استرس و اضطراب باید تاثیر داشته باشه!
وفي حديثه عن ضرورة إصلاح واقع المشافي الإيرانية قال "في ضواحي طهران هناك مليون ونضف إيراني لديه سرير في المشفى".
ونوه الوزير إلى ازدياد الإصابات بالقصور الكلوي المزمن في المجتمع الإيراني خلال السنوات الثلاث الماضية "ازداد عدد الأسرّة المخصصة لغسيل الكلى في المستشفيات من 5 إلى 10 مرات في كل مشفى" وزادادت معدلات الوفيات الناجمه عن هذا المرض، بحسب وكالة "مهر" الإيرانية.
کنترل #فشار_خون را باید خیلی جدی بگیریم!— MohammadHossein Nejati (@mh_nejati) June 9, 2019
فقط در یک سال نزدیک ۱۰۰ هزار نفر در #ایران به دلیل بیماریهای ناشی از کنترل فشار خون جان خود را از دست دادهاند
۱۵ میلیون ایرانی مبتلا به فشار خون بالا هستند
و این بیماری به طور مستقیم باعث سکتههای قلبی و مغزی میشود pic.twitter.com/uXeMFrHcS8
وبحسب الوكالة يوجد في إيران 8 ملايين شخص معرض للإصابة بمرض ضغط الدم، وقامت إيران بتنفيذ خطة وطنية على مستوى البلاد تم خلالها قياس مستوى ضغط الدم لـ 30 مليون و550ألف مواطن، وتم الكشف عن إصابة مليونين و600 ألف شخص بمرض الضغط.
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