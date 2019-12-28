تحذير من موجة انقراض أكبر من التي أطاحت بالديناصورات

حذر الصندوق العالمي للطبيعة من ما وصفه بـ"أكبر انقراض للأنواع منذ اختفاء الديناصورات".

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الألمانية، أوضح الصندوق أن القائمة الحمراء للاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة، تضم حاليا أكثر من 30 ألف حيوان مهدد، من بينهم 6400 حيوان مهدد بالانقراض.

ويرى عضو مجلس إدارة الصندوق، إبرهارد براندس أن " الاحتباس الحراري للأرض يغير النظام البيئي بسرعة بالغة. كثير من الحيوانات والنباتات لا تستطيع التأقلم بالسرعة الكافية".

وضرب الصندوق مثالا بالدببة القطبية، موضحا أن ثلث أعدادها قد تختفي بحلول عام 2050 بسبب أزمة المناخ.

وأشار الصندوق إلى أنه من الممكن تراجع عدد بطاريق الإمبراطور بنسبة 86 في المائة بحلول عام 2100 في حال استمر الاحتباس الحراري.

وكانت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ قد ذكرت، أن أمام كوكب الأرض فترة أقل من 12 عاما لتجنب الآثار مرتبطة بالمناخ لا يمكن عكسها.

وشددت اللجنة على ضرورة الحد من ارتفاع درجة الحرارة حتى لا تتخطى 1.5 درجة مئوية، مقارنة بمستويات عصر ما قبل الثورة الصناعية، وذلك بإجراء تغييرات عاجلة.