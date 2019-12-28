الدوقة كيت ميدلتون تشيد بأهمية القابلات في بريطانيا

وجهت كيت ميدلتون زوجة الأمير البريطاني وليام خطابا مفتوحا لشكر القابلات في بلادها قائلة إن عملهن على قدر كبير من الأهمية ويدفع إلى التواضع، وذلك بعد أن قضت عدة أيام في زيارات لقسم الولادة في مستشفى.

وأفادت رويترز بأن دوقة كمبردج البالغة من العمر 37 عاما، وهي أم لثلاثة أطفال هم جورج (ست سنوات) وتشارلوت (أربع سنوات) ولويس (سنة واحدة)، قضت وقتا الشهر الماضي في مستشفى كينجستون بجنوب غرب لندن رافقت خلاله قابلات في عملهن اليومي وفي زياراتهن المنزلية.

UK's Duchess Kate says midwives' role is humbling and crucial https://t.co/eGJUlSK3bQ pic.twitter.com/q38m4MqITI — Reuters (@Reuters) December 28, 2019

وكتبت في الرسالة "لقد تأثرت حقا بالثقة التي أولاني إياها الناس من خلال مشاركة خبراتهم معي والتعبير عن مخاوفهم بصراحة".

وتابعت قائلة "تقفن بجوار النساء في أضعف لحظاتهن وتشهدن قوة وألما وفرحا لا يمكن تصوره يوميا".

كما زارت الدوقة عيادات وأقساما للرعاية ما بعد الولادة، وكتبت في الخطاب "أيا كان المكان، أدهشني باستمرار التعاطف الذي أبدته من قضيت معهن الوقت وأخلاقيات العمل المذهلة التي تحليتن بها نيابة عن تلك المهنة بأكملها".

وقالت إنها خصصت قدرا كبيرا من عملها للمراحل الأولى من الطفولة أي منذ الحمل وحتى السنوات الخمس الأولى من عمر المولود.

وأضافت "المساعدة والطمأنة التي تقدمنها لمن سيرزقون بأطفال وللآباء والأمهات حديثي الولادة على ذات القدر من الأهمية.. إنها تقدم الكثير لبناء ثقة الوالدين منذ البداية بما يترك أثرا مدى الحياة على مستقبل وسعادة الأطفال".

وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن عام 2020 سيكون "عام الممرضة والقابلة".