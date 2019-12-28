أصالة نصري ترقص حافية القدمين... فيديو

أحيت الفنانة السورية أصالة نصري، حفلا جديدا في السعودية بمناسبة موسم الرياض، وقدمت عددا من الأغاني لا غرار "ذاك الغبي" وسط نفاعل كبير من الجمهور.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجنماعي فيديو يظهر الفنانة أصالة وهب حافبة القدمين على خشبة المسرح متنقلة من جهة إلى أخرى.

يذكر أن المشهد لم يكن الاول من طرف مطربة عربية، إذ سبق وان قامت الفنانة اللبنانية إليسا بالحركة ومشت حافيا على المسؤح خلال الحفل ،الذي اقامته في العاصمة الفرنسية باريس.