تعرف على الهاتف الأشهر في روسيا

أعلنت مجموعة "إم فيديو وإلدارادو"، وهي شركة مختصة في بيع المنتجات الإلكترونية، عن الهاتف الأكثر شعبية في روسيا لعام 2019.

ووفقا للشركة، فإن هاتف من نوع "Samsung Galaxy A50" احتل المرتبة الأولى لمبيعات عام 2019.

وأضافت الشركة أن 8 من أصل 10 هواتف تم بيعها تعود إلى شركات "سامسونغ" و"آبل" و"هواوي" و"شاومي" و"أونور"، حيث أن هذه الشركات تتمتع بشعبية كبيرة في روسيا.

وأوضحت الشركة أن الروس يحبون الهواتف التي تمتلك ذاكرة تزيد عن 125 غيغابايت وحجم شاشة يزيد عن 6 بوصات. باللإضافة إلى ذلك زاد الطلب على الهواتف التي تمتلك كاميرات مدمجة تصل دقتها 16 ميغابيكسل، وفق موقع "360 درجة".

كما أن الروس فضلوا الهواتف الذكية التي تتيح للمستخدم وضع بطاقتي هاتف "SIM" والتي تيح استخدام تقنية "4 جي" للانترنت.