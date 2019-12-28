"ميني ماوس" و"بطوط" يشتكون من التحرش بهما ويلجؤون للشرطة

حرر بعض موظفي حديقة "ديزني وورلد" الأمريكية الشهيرة، في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، محاضر في الشرطة، خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد تعرضهم للمضايقات والتحرش من قبل زوار الحديقة، ولمسهم بشكل غير لائق.

وقال 3 ممثلين يرتدون شخصيات "ميكي ماوس" و"بطوط" و"ميني ماوس"، إنهم تعرضوا لمضايقات من جانب السياح والزوار، ما أدى إلى إرسال أحدهم إلى المستشفى، وكانت متنكرة في زي "ميكي"، بحسب صحيفة "أورلاندو سنتينال" الأمريكية.

وتزعم مرتدية زي " ميكي ماوس " (36 عاما) أنها تعرضت لإصابات في الرقبة، من قبل جدة، ربتت على رأس الشخصية ما يقرب من 5 مرات تقريبا، ولكن أكدت أسرة الجدة إنها بالكاد لمست رأسها.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أنه غالبا ما يسمح ممثلو الشخصيات في "ديزني وورلد" للأطفال باحتضانهم، وهو ما يرجح أن عائلة الجدة لم تكن على دراية بأي قواعد ضد اللمس.

بينما أفادت الموظفة التي ترتدي شخصية "ميني ماوس"، أن رجلا يبلغ من العمر 61 عاما من ولاية مينيسوتا، وهو عضو في "نادي ديزني للعطلات" تحرش بها، أثناء التقاطه هو وزوجته صورة تذكارية معها وهي متنكرة في الزي، ولكنها رفضت توجيه الاتهامات له.

ولفتت صحيفة "ذا سنتينال" إلى أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يتهم فيها نفس الرجل بسلوك غير مناسب مع شخصيات "ديزني"، إذ أنه في وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري، اتهم بممارسة "تفاعل غير مناسب" داخل مكان اسمه "المملكة السحرية"، ومنذ ذلك الحين تم حظره من فنادق "ديزني"، إلى جانب منتجع ساراتوجا سبرينغز.

كما أبلغت موظفة شابة تبلغ من العمر 18 عاما تلعب دور "بطوط"، عن امرأة في الستينيات من عمرها رغبت في تقبيل الشخصية، فأمسكت بأذرع الزي والصدر والبطن والوجه، ثم وضعت يدها داخل الزي وتحرشت بها.

ورفضت الموظفة بعدها توجيه الاتهامات، لاعتقادها أن المرأة قد تكون مصابة بالخرف.

وصرح متحدث باسم "ديزني" أن الحديقة تشجع موظفيها على الإبلاغ عن أي تصرف غير مريح يتعرضون له من جانب الزوار، لتنفيذ الإجراءات القانونية ضدهم.