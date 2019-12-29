مراسلة تلفزيونية تفوز بجائزة يانصيب وتستقيل على الهواء..فيديو

قامت مراسلة تلفزيونية بتقديم استقالتها على الهواء مباشرة لدى معرفتها بفوزها بجائزة اليانصيب، في الوقت الذي كانت تغطي خلال عملها عملية السحب.

المراسلة التلفزيونية العاملة لإحدى القنوات الإسبانية، قدمت استقالتها على الهواء خلال تقديمها لعملية سحب جوائز مايعرف بـEl Gordo.

وهي الجائزة الكبرى الذي تشرف على إدارتها الحكومة الإسبانية والتي تعتبر من أكبر جوائز اليانصيب في العالم حيث تبلغ قيمتها 2,43 مليار دولار.

Aquí la tienes: "la reportera de La 1" de la que habla todo el mundo a estas horas. ¡Se llama Natalia Escudero! #LoteríaRTVE



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الى ان فرحة المراسلة والتي تعرف باسم ناتاليا إسكوديرو، لم تدم طويلا، حين علمت بأن حصتها من الجائزة الكبرى لن تبلغ سوى 5550 دولارا، لتعود عن استقالتها، بحسب مانقلت صحيفة washingtonpost الأمريكية.

على الرغم من ان جائزة اليانصيب الحكومية في اسبانية تعتبر من الأكبر عالميا الى أن طريقة توزيع الجائزة تعد من الأكثر تعقيدا، فقد يتضمن السحب حصول ما يصل إلى 15.000 شخص على تذاكر رابحة تصرف مبالغ مختلفة، وفقاً لموقع Barcelona Yellow الإسباني.

وناتاليا كانت أحد حاملي التذاكر المحظوظين الذين حصلوا على الرقم الفائز بجائزة تبلغ قيمتها 400 ألف يورو (444 ألف دولار أمريكي) لكل تذكرة.