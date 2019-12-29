"ناسا" تنشر صورة لشجرة عيد الميلاد في الفضاء

يقول موقع ناسا الإلكتروني: "تقع النجوم التي على شكل بقع وردية وحمراء في الوسط، ويبدو أنها تشكلت على فترات متباعدة على طول الهياكل الخطية في تكوين يشبه العجلة أو الثلج".

Hidden from human eyes — but spotted by @NASAspitzer — a stellar snowflake sits within the cosmic Christmas Tree Cluster >> https://t.co/3n8sVEPFNN pic.twitter.com/ApZThoJwTA — NASA Marshall (@NASA_Marshall) December 24, 2019

السحب المكونة للنجوم هي هياكل ديناميكية، وفقًا لعلماء الفلك، وصلت فقط إلى عمر 100000 عام، بمرور الوقت، سوف تختفي النجوم ، الأمر الذي سيؤدي إلى تفرق "الثلج" الفضائي.

وتشكل النجوم الأكثر وضوحًا، والتي صنعت صورة "شجرة عيد الميلاد"، مثلثا يشبه شجرة عيد الميلاد المزينة.