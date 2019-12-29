سيدة استخدمت كريم البشرة لـ7 سنين والنتيجة كانت صادمة

تستخدم الكثير من النساء العديد من أنواع الكريمات الخاصة بالعناية بالبشرة، إلا أن مخاطر هذه الكريمات قد تظهر بعد عدد من السنين نتيجة للاستخدام المتكرر.

نشرت وكالة "مراكز مكافحة الأمراض واتقائها" الأمريكية تقريرا يكشف التأثير السلبي لكريم العناية بالبشرة وتسببه في مشاكل خطيرة لإحدى السيدات، لتدق الوكالة بذلك ناقوس الخطر لمستخدمي هذه الكريمات.

تضمن التقرير الذي نشرته الوكالة معاناة سيدة تبلغ من العمر 47 عاما من مدينة ساكرامنتو الأمريكية، من ضعف في أطرافها وشعور غريب بعدم الراحة في اليدين والساقين.

تراجعت السيدة طبيبها المختص الذي قام بإجراء التحاليل اللازمة وأظهرت ارتفاعا في نسبة الزئبق في جسمها لمعدل خطير، بحسب مانشر موقع BGR الأمريكي.

أودعها الأطباء في المشفى وعملوا على معرفة سبب هذه النسبة العالية من الزئبق في جسدها، ليتوصل بحثهم إلى أن كريم تفتيح البشرة الذي تستخدمه بشكل مستمر هو السبب وراء ذلك.

حيث يدخل الزئبق العضوي في تركيب هذا المستحضر، والذي كان بنسبة منخفضة جدا، إلا أن استخدام المرأة هذا المستحضر لفترة طويلة تسبب لها في ضرر بالغ في النهاية.

وبحسب ماصرحت به المشفى، فإن المريضة لا تزال غير قادرة على التحدث أو العناية بنفسها، وهي تعتمد على أنبوب تغذية طوال الوقت.