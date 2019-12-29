امرأة تدخل التاريخ بقضائها أطول وقت في الفضاء الخارجي

دخلت رائدة الفضاء، كريستينا كوخ، التاريخ، من خلال قيامها بأطول رحلة فضائية على الإطلاق من قبل امرأة.

وأمضت رائدة فضاء وكالة "ناسا" الأمريكية 289 يوما متتاليا في الفضاء الخارجي، محطمة بذلك الرقم القياسي الذي سجلته بيغي ويتسون، التي عادت إلى الأرض بعد 288 يوما.

وفي خلال تلك الرحلة الطويلة غير المسبوقة، سجلت كريستينا كوخ رقما قياسيا آخر، بقيامها هي وزميلتها، رائدة الفضاء، جيسيكا مائير، بأول رحلة فضائية للسيدات على الإطلاق من محطة الفضاء الدولية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

Congrats to @Astro_Christina! 🎊Today she has achieved a huge milestone: she now holds the record for the longest continuous stay in space by a woman. 👩‍🚀 Thanks for all of the science you have helped us conduct during your mission so far. 🔬 pic.twitter.com/6ok1dCOsP8 — ISS Research (@ISS_Research) December 28, 2019

ومع حلول موعد موعدتها إلى الأرض، من المتوقع أن تكون كوخ شاركت في 6 عمليات سير في الفضاء، بالإضافة إلى إجرائها أبحاث حيوية أثناء وجودها على متن المحطة الفضائية.

Longest spaceflight by woman logged by NASA astronaut Christina Koch – CNET https://t.co/noBbBArNro pic.twitter.com/4fUFcY4KQX — Antonello Cicciù (@kscicciu) December 29, 2019

وتعليقا على تحقيقها "الرقم القياسي الجديد"، قالت كريستينا كوخ إنها "تأمل أن تكون إنجازاتها ملهمة للآخرين الذين يأملون في متابعتها، وأضافت أنها تأمل في كسر سجلها في أقرب وقت ممكن مرة أخرى، إذ تتطلع البشرية إلى دفع المزيد من الحدود في الفضاء"، بحسب تصريحاتها لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

COMING UP: On Saturday, @NASA's @Astro_Christina is set to break @AstroPeggy's record for the longest single spaceflight by a woman.



TODAY on @CBSThisMorning, Christina Koch joins us from the International @Space_Station! pic.twitter.com/NhgCW8DtcH — CBS News (@CBSNews) December 27, 2019

وأردفت لمتابعيها: "افعلوا ما يخيفكم، فيجب أن يفكر الجميع في ما يثير اهتمامهم وما الذي يجذبهم".

ومن المقرر أن تعود كريستينا كوخ في فبراير/ شباط 2020، وعندها تكون قضت 328 يوما في الفضاء.

ويظل رائد الفضاء الخارجي سكوت كيلي صاحب أطول فترة قضاها رائد فضاء مرة واحدة في الفضاء الخارجي بلغت 340 يوما.