آخر تطورات الحالية الصحية للفنان عادل إمام... فيديو

كشفت الفنانة المصرية، داليا البحيري، عن حقيقة ما يتداول عن صحة الفنان المصري، عادل إمام.

وقالت في لقاء لها مع برنامج "إم بي سي ترندنغ"، المذاع على فضائية "إم بي سي": "لقدت سئمت من طرح ذلك السؤال علي كثيرا.. والله "الزعيم" زي الفل".

وتابعت "البحيري": "ونحن نؤكد هذا بنشر صور كثيرة من كواليس المسلسل.. العمل في مسلسل "فلانتينو" على مواقع التواصل الاجتماعي".

View this post on Instagram داليا البحيري ترد على شائعات وفاة عادل إمام @daliaelbeheri #MBCTrending #MBC4 A post shared by MBCTrending (@mbctrending) on Dec 27, 2019 at 12:58am PST

وأردفت: "الزعيم بيبقى وسطنا في التصوير ومزاجه حلو، وخلاص تتبقى أيام وننتهي من التصوير".

وعن أجواء العمل مع عادل إمام، قالت داليا البحيري: "العمل مع الزعيم دائما مختلف، والالتزام في كل شيء، والكاميرا تبدأ التصوير في ميعادها"، متابعة: "هناك رهبة في موقع التصوير".

وفي سياق متصل، شارك الممثل المصري الكوميدي، علي ربيع، صورة حديثة له عادل إمام، عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، والتي تضم كذلك أصدقائه من فرقة "مسرح مصر"، وذلك بمناسبة أنه سيشاركون جميعا في الظهور بأحداث مسلسل "إمام" الجديد "فلانتينو"، والمنتظر عرضه في شهر رمضان 2020.

وكان عادل إمام، طالته شائعات الوفاة خلال الأشهر الماضية، وهو ما حرص نجله وعدد من الفنانين على نفيه.

ويشهد مسلسل "فلانتينو" على التعاون الأول بين عادل إمام والمؤلف أيمن بهجت قمر، والثاني مع الفنانة داليا البحيري بعد الفيلم السينمائي "السفارة في العمارة"، من إخراج عمرو عرفة.

ومسلسل "فلانتينو" من بطولة داليا البحيري ودلال عبد العزيز وعمرو وهبة ورانيا محمود ياسين وبدرية طلبة وهدى المفتي وسليمان عيد وحمدي الميرغني، وهو تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج رامي إمام.

وتدور أحداث العمل عن "نور عبد المجيد"، رجل ستيني يمتلك عددا من المدارس الخاصة، ومشكلته الأساسية هي عشقه الشديد للنساء، وتعدد زيجاته، وما يترتب على ذلك من مواقف كوميدية واجتماعية، كما يناقش المسلسل مشكلات التعليم بشقيه الخاص والعام.