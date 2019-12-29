مصر... اشتعال المنافسة بين وكلاء السيارات بعد التخفيضات الأخيرة

تسببت تخفيضات الأسعار الأخيرة على عدد من طرازات السيارات في السوق المصرية، في اشتعال الصراع بين الوكلاء.
وبدأت خريطة المنافسة في سوق السيارات تتغير، مع إطلاق شركة "غبور"، للسيارة شيري أريزو 5 المجمعة محلياً والمزودة بكثير من الكماليات، في أغسطس الماضي، بأسعار تنافسية تبدأ من 169.900 جنيه.
وجاء طرح شركة "الأمل" لتجميع وتصنيع السيارات، وكيل علامة لادا الروسية، للسيارة "جرانتا" الأوتوماتيك المجمعة محلياً، في نوفمبر الماضي، بسعر 178 ألف جنيه، لتنضم إلى شقيقتها الـ"مانيوال" التي تباع بسعر 158 ألف جنيه، لتُصعب عملية المنافسة لهذه الفئة السعرية.
وازدادت الأجواء سخونة بإعلان الشركة المصرية العالمية للتجارة EIM، وكيل علامة رينو فى مصر، خلال الشهر نفسه، عن تخفيض أسعار عدد من الطرازات المتاحة بالسوق المحلية، وفي مقدمتها السيارة رينو لوجان سيدان العائلية الجديدة التي تراجعت أسعار الفئة الأولى منها بواقع 23 ألف جنيه، ليصبح سعرها الرسمى 165 ألفاً بدلًا من 188 ألف جنيه، كما انخفضت الفئة الثانية بنفس القيمة ليصبح سعرها الجديد 177 ألف جنيه، مقارنة بـ200 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة من لوجان المزودة بناقل حركة أوتوماتيك ففقدت 25 ألف جنيه من سعرها لتتراجع إلى 188 ألفاً، مقارنة بـ213 ألف جنيه قبل التخفيض، فيما حصلت الفئة الرابعة على النسبة الأكبر من التخفيض، بلغت 26 ألف جنيه، ليصبح سعرها الرسمى 199 ألف جنيه بدلًا من 225 ألف جنيه.
كما أعلنت شركة "نيسان موتور إيجيبت" عن تخفيض أسعار سيارات نيسان صني موديل 2020، بقيمة 23 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال ديسمبر الحالى، لتبدأ أسعار الفئة الأولى من 200 ألف جنيه، بدلا من 223 ألفاً.
كذلك أعلنت شركة "المنصور" للسيارات، وكيل علامة إم جي الصينية، مطلع ديسمبر الجاري، عن السيارة إم جي 5، والتي تضم باقة غير مسبوقة من الكماليات، بأسعار تبدأ من 209.990 جنيه.
ويرى العاملين في سوق السيارات في مصر، أن التنافس بين وكلاء السيارات الاقتصادية، والخصومات والعروض السعرية، تصب في المقام الأول لصالح العملاء. بحسب موقع "مارشدير" المهتم بشؤون السيارات.
واشاروا إلى أن تراجع المبيعات خلال 2019، دفع الشركات لتقليل هوامش أرباحها، والإعلان عن خصومات سعرية كبيرة، لتصريف المخزون خاصةً مع طرح موديلات 2020 في الأسواق.
ووفقا لهم فإن انخفاض أسعار العملة الأجنبية، في ظل الاستقرار الاقتصادي، ساهم في تراجع أسعار السيارات أيضاً، لافتاً إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد تغييرات جذرية فى خريطة المنافسة.
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