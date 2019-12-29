الشرطة السعودية تطيح بمواطن احترف سرقة المساجد

أعلنت شرطة منطقة القصيم، اليوم الأحد، القبض على مواطن عقب توافر الدلائل على تورطه في ارتكاب جرائم سرقة من المساجد والاستيلاء على أجهزتها ومقتنياتها.

ووفقا لما نشرته صحيفة "عاجل" السعودية، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، بعد توافر الدلائل على تورطه في ارتكاب جرائم السرقة من المساجد والاستيلاء على أجهزتها ومقتنياتها.

شرطة القصيم تطيح بمواطن لارتكابه جرائم سرقة المساجد

https://t.co/laL2dWyBqN — صحيفة عاجل (@ajlnews) December 29, 2019

وأكد متحدث شرطة القصيم، ضبط مركبة كانت بحوزة الجاني قام بسرقتها واستخدامها لهذا الغرض.

وأشار المتحدث إلى أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بما نسب إليه، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.