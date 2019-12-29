زوجة رامي عياش تكشف حقيقته بنشرها صورة دون علمه

كشفت داليدا عياش، زوجة المطرب اللبناني، رامي عياش، حقيقته أمام معجبيه، وذلك بنشرها صورة خاصة له دون علمه.

وتبين صورة رامي عياش، التي التقطتها زوجته له خلسة، وهو يغسل قدما والده بالماء، أثناء جلوسه على كرسي متحرك.

وبررت داليدا عياش لزوجها نشرها للصورة الخاصة، بأنه سبق وأن كشف للناس حقيقتها العادية للناس، وهي أنها مثل أي ربة منزل، تطبخ وتهتم بزوجها وأبنائها.

حبيبي انت فرجيت الناس حقيقتي واللي هي عادية جدا متلي متل اي ست بيت بتطبخ وبتهتم بجوزا وولادا . بس رح اسمح لنفسي فرجيك انت عحقيقتك وقول لكل العالم قديش فخورة فيك بحُبك لكل اللي حواليك واهتمامك اللي ما بينقطع مهما علي شأنك واشتهرت . يا زينة الرجال..بحبك. @RamyAyach https://t.co/jQAOSRk8ga pic.twitter.com/16mRWtCFpd — DALIDA AYACH (@DalidaAyach) December 24, 2019

وتابعت في حديثها له: "بس اسمح لنفسي أن أطلعك أنت على حقيقتك، وأخبر كل العالم كم أنا فخورة فيك بحبك لكل اللي من هم حولك، واهتمامك الذي لا ينقطع، مهما علي شأنك واشتهرت، يا زينة الرجال.. بحبك".

وحظيت صورة رامي عياش وهو يغشل أقدام والده بالماء، بتداول كبير بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت غالبية التعليقات معجبة بسلوك المطرب اللبناني الشهير.