امرأة سعودية تضع شركة نايكي تحت سيل من الانتقادات... فيديو وصور

انتقد عدد من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي، الذين يعارضون ارتداء النساء للنقاب، شركة الألبسة العالمية (نايكي)، بعدما ظهرت امرأة سعودية في مقطع فيديو ترتدي نقاباً يحمل شعار الشركة.

وانتشر مقطع فيديو لإمرأة سعودية (منتقبة) محتجة على عدم تلبية المسؤولين لاحتياجاتها، ولم يلفت احتجاجها الانتباه بقدر ما لفت شعار شركة "نايكي" على حجابها معارضي ارتداء النقاب من عدة دول.

Ik koop nooit meer iets van Nike#NikeBurka pic.twitter.com/TbjXt4RZLw — Muze 🧡 (@Muze46661333) December 28, 2019

وفيما كان الكاتب السعودي "محمد البكر" ينتقد هذه المرأة ونساء أخريات برفقتها من الدخول إلى اجتماع لتقديم طلباتهن فيه، كانت شركة "نايكي" تتلقى سيلاً من الانتقادات ودعوات لمقاطعة لمنتجاتها في عدة دول بالعالم.

انتهى عصر الأبواب المغلقة ... افتحوا قلوبكم للناس ...مقالي لهذا اليوم https://t.co/xJLAQKLqdT — محمد البكر (@sawalief) December 26, 2019

وأعلنت "نايكي" في 2017 عن إنتاج أول حجاب رياضي، لكنها لم تعلق على الانتقادات الموجهة ضدها بسبب قصة النقاب ولم يتم التأكد فيما إذا كان هذا النقاب من إنتاجها أو لأ.

وذكر مدونون سعوديون أن هذا المنتج قد يكون مقلداً.

يذكر أن السعودية لا تفرض زيّاً محددا على نسائها، لكنها تشترط ارتداء ملابس محتشمة، فيما تلتزم كثير من السعوديات بارتداء النقاب بجانب زي تقليدي، يشمل عباءة سوداء بنفس اللون أيضاً.