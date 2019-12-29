أشعلت إنستغرام بمشاركتها في عيد ميلاد بنزيما.. الكويتية عهود العنزي تثير الشكوك ... فيديو وصورة

أقام نجم فريق ريال مدريد كريم بنزيما حفل عيد ميلاه الـ32 في دبي، وكان من بين الحضور الفاشينيستا الكويتية "عهود العنزي" التي قامت بنشر صورة تجمعها بالمهاجم الفرنسي أثارت فيها شكوك جمهورها.

ونشرت عهود العنزي عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" صورة وفيديو تباينت فيهما بشكل واضح تساؤلات الجمهور من خلال تعليقاتهم حول ما إذا كانا على علاقة أو لا، خاصة وأنها ظهرت بإطلالة متميزة بأنها مثل "العروس" حسب ما وصفها جمهورها، وعلى الجانب الآخر كان ظهور بنزيما ببدلة متميزة.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy birthday 🎉🎉🎉 @karimbenzema #kb9 Публикация от Ahood alenezi (@ahoodalenzi_) 27 Дек 2019 в 10:37 PST

وتبادل الجمهور النقاشات فيما بينهم حول العلاقة التي تجمع بين عهود العنزي وكريم بنزيما، كي تحضر حفل عيد ميلاده، فيما أشاد آخرون بجمال أيقونة الموضة الذي خطف أنظار الحضور في الحفل.

وأطلت عهود العنزي في هذه الاحتفالية، بفستان أبيض مميز بشقة جانبية يشبه فساتين الزفاف، ووضعت على كتفيها فرواً أبيض.

يذكر أن عيد ميلاد بنزيما يصادف يوم الـ 19 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ولكنه كان بمباريات الدوري الإسباني، ورغبته بالاحتفال في العام الجديد، جعلاه يقيم حفل عيد ميلاه حاليا في دبي.