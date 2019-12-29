المغرب... منع دنيا بطمة من السفر والتحقيق معها بتهمة ابتزاز مشاهير

خضعت الفنانة المغربية دنيا بطمة، لساعات مطولة من التحقيق على خلفية استخدامها حساب على موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات" في ابتزاز مشاهير ومحلات وفنادق.

ونقلت صحيفة "هسبريس" المغربية، عن مصادر قولها إن "الشرطة حققت مع الفنانة المغربية حول العلاقة التي تربطها ببعض ضحايا الحساب الشهير على " سناب شات " "حمزة مون بيبي"، الذي كان يتعرض من خلاله فنانون ومشاهير ومحلات وفنادق للابتزاز، وحول ما إن كانت تربطها علاقة به وبالواقفين وراءه".

وأضافت المصادر أنه "تم حجز الهاتف النقال للفنانة دنيا بطمة من أجل إخضاعه للخبرة التقنية، للتأكد من مدى علاقته بالحساب الشهير، وما إن كان يتم من خلاله تزويده بالصور والفيديوهات التي تنشر، في محاولة لمعرفة الجهة التي تقف وراء هذا الحساب الذي أثار جدلا واسعا في صفوف الفنانين والمشاهير، وكان ينشر فضائح عنهم".

وأشارت المصادر إلى أن دنيا بطمة نفت خلال التحقيقات علاقتها بالحساب، وتورطها في التشهير والإساءة إلى مجموعة من الضحايا عبر استغلال الحساب الشهير.

وبحسب موقع "في الفن"، مكثت المغنية المغربية 12 ساعة كاملة أمام محققي الشرطة القضائية بالدار البيضاء الذين قرروا منعها من السفر خارج البلاد لحين استكمال التحقيقات.