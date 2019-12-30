كيف تحول كلبك إلى نمر؟... فيديو

انتشرت في شوارع مدينة أتلانتا الإيطالية ظاهرة الرسم على الكلاب، بعدما بدأت الفنانة الجورجية "إنيس هايدن" بالرسم على الكلاب، وإطلاقها في الشوارع كنوع من الدعاية.

وتقوم هايدن بتحويل الكلب إلى نمر، على سبيل المثال، أو إلى حصان أو حتى أسد، بحسب نوع الكلب وطول وشكل الفرو الخاص به، كما أوضحت الفنانة لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، التي عنونت "من سيحتاج إلى رحلة سفاري إذا ما تحول كلبه إلى نمر؟".

وانتشرت مقاطع فيديو كثيرة، على مواقع التواصل الاجتماعي، لكلاب تجوب شوارع أتلانتا بغرور، مستعرضة نتائج "فن الرسم على الكلاب" الذي أطلقته الفنانة الجورجية.

ونشرت الفنانة الجورجية مجموعة كبيرة من الصور للكلاب، بعد تلوينها وتزيينها، على حسابها الشخصي في انستغرام، مما سرع بانتشار الظاهرة في أتلانتا.

View this post on Instagram A post shared by Anaïs Hayden-CreativeGroomer🐾 (@anais_hayden) on Nov 7, 2019 at 8:18pm PST

وتبنى مجلس إدارة منظمة رعاية الكلاب هذا النوع الجديد من الفن، ونشر عبر موقعه الرسمي إعلانا كتب فيه "يسعدنا أن تجرب كلابكم خدمات الرعاية للكلاب المجانية التي نقدمها بالتعاون مع الفنانة إنيس هايدن".