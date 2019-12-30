دراسة: تطوير أدوية تدمر جينات سرطانية

تمكنت مجموعة من العلماء الأمريكيين والبريطانيين من قطع شوط كبير نحو إصدار أدوية تحارب الجينات الوراثية، المرتبطة بعشرات الأنواع من السرطان.

واستطاع العلماء، للمرة الأولى، رسم خريطة منفصلة للتكوين الجيني لـ25 نوعا مختلفا من أنواع السرطان، حيث عمل في البداية كل فريق لوحده، ثم قاموا بالمقارنة بين نتائج الفريقين.

واستخدم الفريق البريطاني تقنية تعديل الجينات لتحديد جينات معينة، تحتاج إليها الخلايا السرطانية للاستمرار في الحياة، وبدؤوا بإجراء التجارب لإيقاف عملها واحدة تلو الأخرى، ما يعني وجود إمكانية كبيرة لإنتاج أدوية تستهدف الجينات السرطانية، حسب ما ذكرت صحيفة "newstarget" الأمريكية.

Bombshell: After finding of hundreds of cancer genes in MMR vaccines, FDA researcher admits viral cells in vaccines may “activate” genes and spread more disease https://t.co/gNRymaN3mS — Keith Johnson (@CourageSower) December 30, 2019

​وجرت الدراسة في مركز "أبحاث الجينوم البريطاني" ومعهد "برود" الأمريكي التابع لـ"معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا"، وأجرى العلماء اختبارات على 725 سلالة منفصلة من خلايا سرطانية، ظهرت لدى مرضى مصابين بـ25 نوعاً مختلفاً من السرطان.

وتمت في النهاية، مقارنة النتائج التي توصل إليها الفريقان، اللذان وجدا أنّ الاختبارات متطابقة، ما يعني قدرتهم على دمج قواعد البيانات الخاصة بهما من أجل تشكيل الفرز الجينيّ الأكبر على الإطلاق لسلالات الخلايا السرطانيّة إلى الآن.

وذكر البحث الذي نُشر في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز" العلميّة أنّ الحجم الكبير لمجموعة البيانات المدمجة الأخيرة سيساعد في تسريع اكتشاف عقاقير جديدة للسرطان، وتطويرها.