البحرية الهندية تحظر استخدام الفيسبوك بين أفرادها

أصدرت القيادة البحرية الهندية قرارا بحظر استخدام الفيس بوك بين أفرادها، بعد إلقاء القبض على سبعة أفراد من البحرية قامو بتسريب معلومات عسكرية لصالح الاستخبارات الباكستانية.

ونشر موقع "ndtv" الهندي تفاصيل عملية تسريب المعلومات الحساسة، التي قام بها أفراد طاقم سفينة تابعة للبحرية الهندية، لاستخبارات "العدو"، على حد تعبير الموقع.

كما تم إصدار قرار بحظر استخدام الهواتف الذكية، عموما، على متن السفن العسكرية، أو في المواقع التابعة للقوات البحرية الهندية.

Days after 7 naval personnel caught leaking sensitive information to enemy intelligence agencies, Indian Navy puts ban use of smartphone, Facebook and some other popular apps #IndianNavy https://t.co/8fqtyOOfcH — News Nation (@NewsNationTV) December 30, 2019

​وصرح مسؤول في البحرية لـ"ndtv"، قائلا: "إن الخطوة الصارمة اتخذت من قبل البحرية بعد وقت قصير من القبض على سبعة من أفراد البحرية وهم يقومون بتسريب معلومات حساسة لوكالات استخبارات العدو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ضبطت شرطة ولاية أندرا براديش الهندية جواسيس تابعة للاستخبارات الباكستانية، وتم اعتقالهم لنفس السبب وإيقاف نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي.