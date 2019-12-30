سقطت من أعلى جرف صخري... فأنقذها صراخها من الموت... فيديو

سقطت امرأة أسفل الجرف الصخري، التي كانت تسير عليه قرب شاطئ بحري في مدينة أميركية، قبل أن تدخل الشرطة الأمريكية بعد أن صرخت بأعلى صوتها تطلب النجدة.

ونشر أحد ضباط الشرطة مقطع فيديو للمرأة، التي لم تستسلم وراحت تصرخ بأعلى صوتها طالبةً المساعدة.

Yesterday, @LMTLASD Deputies responded to a call just north of the light tower in the city of Rancho Palos Verdes after cries for help were heard. Along with LA County Fire, Air 5 responded and repelled down to the rocky bottom and rescued the victim.#SheriffV pic.twitter.com/eLxpF4ZPvw — Alex Villanueva (@LACoSheriff) December 29, 2019

وسقطت المرأة من ارتفاع 60 متراً، حسب ما أورده تقرير الشرطة الأمريكية، التي لم تعرف سبب السقوط، حيث أنها كانت تسير على الممشى الخاص للأشخاص قرب هذا الجرف المطل على المحيط الهادي.

وأضافت الشرطة أن المرأة أصيبت بجروح بالغة، وتم نقلها إلى أقرب مشفى للعلاج.